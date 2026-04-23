El impacto del temporal que azotó a Mar del Plata el martes 21 de abril tuvo una de sus postales más críticas en el barrio Félix U. Camet, donde la Escuela Municipal N° 217 quedó completamente rodeada de agua y con accesos intransitables.



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Las intensas lluvias, que acumularon cerca de 94 milímetros en pocas horas, provocaron anegamientos en distintas calles de la zona y obligaron a suspender las clases. El establecimiento permaneció sin actividad durante el miércoles 22 y jueves 23 debido a las condiciones que impedían el normal funcionamiento.



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Durante la madrugada posterior al temporal se desplegaron tareas de drenaje y asistencia a vecinos, ya que además de la escuela, varios sectores del barrio presentaban acumulación de agua y viviendas afectadas. Desde Defensa Civil habían considerado “apropiada” la suspensión de actividades ante el agravamiento del alerta meteorológico.



Con el correr de las horas, la situación comenzó a mejorar y los trabajos permitieron restablecer condiciones mínimas de acceso y seguridad. En ese marco, se confirmó que la Escuela 217 retomará el dictado de clases este viernes 25, marcando el regreso a la normalidad para la comunidad educativa tras varios días atravesados por las consecuencias del temporal.

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