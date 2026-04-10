La escribana Adriana Nechevenko negó la existencia de préstamos en la operación inmobiliaria vinculada al vocero presidencial Manuel Adorni y sostuvo que se trató de un acuerdo entre partes con relación previa, en el marco de la investigación judicial en curso.

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La profesional fue categórica: “No hubo dos personas que le prestaron plata”. Y explicó que la dinámica de la transacción difiere de la versión que circuló públicamente. Según indicó, las vendedoras habrían percibido una parte del monto al inicio y acordado el cobro del saldo restante a un año.

Nechevenko remarcó que su intervención se limitó al plano profesional, sin injerencia en el vínculo entre comprador y vendedores. En ese sentido, señaló: “¿Quién trajo a las vendedoras? Él. Yo no”, y agregó que desconoce si participaron inmobiliarias en la operación.

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Por último, sostuvo que la compraventa se concretó en un contexto de confianza entre las partes: “La operación se hizo porque son conocidos amigos. El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni”, afirmó, al descartar irregularidades en la transacción.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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