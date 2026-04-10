La escribana de Adorni negó préstamos y habló de una operación entre conocidos
Adriana Nechevenko afirmó que las vendedoras acordaron un pago diferido y que su rol fue estrictamente profesional. También señaló que existía un vínculo previo entre las partes involucradas.
La escribana Adriana Nechevenko negó la existencia de préstamos en la operación inmobiliaria vinculada al vocero presidencial Manuel Adorni y sostuvo que se trató de un acuerdo entre partes con relación previa, en el marco de la investigación judicial en curso.
La profesional fue categórica: “No hubo dos personas que le prestaron plata”. Y explicó que la dinámica de la transacción difiere de la versión que circuló públicamente. Según indicó, las vendedoras habrían percibido una parte del monto al inicio y acordado el cobro del saldo restante a un año.
Nechevenko remarcó que su intervención se limitó al plano profesional, sin injerencia en el vínculo entre comprador y vendedores. En ese sentido, señaló: “¿Quién trajo a las vendedoras? Él. Yo no”, y agregó que desconoce si participaron inmobiliarias en la operación.
Por último, sostuvo que la compraventa se concretó en un contexto de confianza entre las partes: “La operación se hizo porque son conocidos amigos. El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni”, afirmó, al descartar irregularidades en la transacción.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión