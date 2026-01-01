El arranque de año coincide con un jueves de estrenos y tres novedades llegan a los cines de Mar del Plata. La que llega con más ruido es La empleada, thriller de Paul Feig con una dupla fuerte: Sydney Sweeney y Amanda Seyfried. Además se puede ver la animada Bob Esponja: en busca de los pantalones cuadrados y Nouvelle Vague, la aproximación de Richard Linklater al icónico movimiento francés.

Ads

La empleada dirigida por Paul Feig, con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.

-Una joven marcada por una historia personal difícil consigue empleo como empleada doméstica en la imponente mansión de la familia Winchester. Su acercamiento a ese entorno de lujo irá revelando secretos inquietantes que la colocarán en una situación de riesgo, cuando tal vez ya no haya vuelta atrás. Basada en la novela de Freida McFadden.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados dirigida por Derek Drymon.

-Decidido a probar que ya no es un niño, Bob Esponja se embarca en una temeraria misión para demostrar su coraje ante el señor Cangrejo, siguiendo el rastro del Holandés Errante, el mítico pirata fantasma. El desafío lo lanzará a una travesía por los rincones más profundos y desconocidos del océano.

Ads

Nouvelle Vague dirigida por Richard Linklater, con Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin.

-Un recorrido por el origen del movimiento cinematográfico francés conocido como la Nouvelle Vague, con foco en el proceso de gestación y rodaje de Sin aliento, la película revolucionaria que Jean-Luc Godard realizó en 1959.

Puede interesarte

Ads