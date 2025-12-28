Mientras la gestión de Javier Milei profundiza su agenda de privatizaciones y busca consolidar la reforma laboral en el Congreso, el panorama de fin de año se presenta con una fisonomía renovada. Con el dólar hoy operando en un marco de mayor estabilidad y en una jornada donde la noticia del fallecimiento de la actriz Brigitte Bardot acapara la atención global, los indicadores locales comienzan a mostrar el impacto de las recientes decisiones políticas y económicas de cara al próximo ciclo.

El cierre de 2025 se caracteriza por una atmósfera de optimismo en los mercados financieros, impulsada por una victoria electoral legislativa que superó las previsiones oficiales. Este respaldo en las urnas permitió que las variables financieras se acomodaran con rapidez, generando euforia entre los inversores internacionales. Ahora, el gran desafío del equipo económico es lograr que este alivio en la macroeconomía se traduzca de manera tangible en el consumo minorista y en el bienestar de la población.

Un síntoma alentador de esta transición son los "brotes verdes" detectados en las ventas de Navidad, que registraron un incremento real del 1,3% interanual según datos de CAME. Aunque el repunte es moderado, significa un punto de inflexión tras casi nueve meses de retrocesos consecutivos en las facturaciones. Este cambio de tendencia es particularmente relevante si se compara con las caídas sufridas durante el Día de la Madre o el Día del Niño, donde el consumo se había retraído con fuerza.

Acompañando esta mejora en la actividad comercial, se ha reportado una caída abrupta en la demanda de divisas por parte del público, que descendió a niveles significativamente menores que los picos registrados meses atrás. La menor presión sobre la moneda extranjera permitió que los pesos excedentes se canalizaran hacia el consumo o la inversión interna. Como consecuencia, las reservas brutas del Banco Central alcanzaron su nivel máximo en la presente gestión, superando los USD 43.600 millones.

En el frente de los precios, diciembre terminaría con una inflación proyectada apenas por encima del 2%, marcando su nivel más bajo en el último semestre. Esta desaceleración, junto a un riesgo país que se acomodó en los 550 puntos básicos, configura un escenario propicio para perforar la barrera de los 500 puntos en las próximas semanas. La estabilidad cambiaria y una menor presión en el rubro de alimentos han sido claves para moderar el índice de precios en un mes estacionalmente complejo.

Finalmente, el Gobierno se prepara para un primer trimestre de 2026 ambicioso, con la mirada puesta en la colocación de un bono internacional tras ocho años de ausencia en esos mercados. El respaldo legislativo al Presupuesto y el compromiso de pago de deuda para enero son vistos como señales de solidez por parte de los acreedores. Con un tipo de cambio proyectado hacia los 1.850 pesos para finales del año entrante, el equipo económico confía en ganar competitividad sin perder el equilibrio fiscal.

Fuente: Infobae