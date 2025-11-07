Entre el 13 y el 15 de noviembre, Argentina participará en la edición 2025 del World Cheese Awards, uno de los certámenes más prestigiosos del sector lácteo a nivel global, que este año se celebrará en la ciudad de Berna, Suiza. El evento reunirá a más de 4000 quesos de más de 40 países, evaluados por expertos, compradores y críticos gastronómicos de todo el mundo.

Ads

La delegación nacional estará compuesta por doce representantes: once industrias lácteas y una escuela agrotécnica. Presentarán una amplia gama de productos elaborados con leche bovina, caprina y ovina, que reflejan la diversidad, calidad y profesionalización del sector quesero argentino.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se enviarán 37 variedades de quesos de leche bovina -entre blandos, semiduros, duros y azules-, además de dos de leche caprina y una de leche ovina. Esta participación busca consolidar la presencia internacional de los productos lácteos argentinos y generar nuevas oportunidades comerciales.

Ads

Puede interesarte

Desde el organismo destacaron que el concurso representa una plataforma estratégica para posicionar al país como referente regional en la industria quesera, fomentar vínculos entre productores y difundir técnicas de elaboración con identidad propia.

La presencia argentina en el World Cheese Awards se da en un contexto favorable para la cadena láctea nacional: en lo que va del año, la producción de leche creció un 11% interanual, las exportaciones se incrementaron y el consumo interno mostró signos de recuperación.

Ads

Además, se observa un auge en la elaboración de productos con valor agregado, impulsado por la inversión en innovación, mejoras sanitarias y procesos productivos más profesionalizados.

Fuente: con información de TN