En el marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Ceguera por Diabetes, se realizarán hoy controles gratuitos en la Clínica de Salud Visual (Larrea 2706) y el Hospital Privado de Comunidad (San Luis 4554). Al respecto el doctor Eduardo Gáspari, responsable de la citada clínica, destacó la importancia de esta jornada y aseguró que “la diabetes es la primera causa de ceguera en el mundo y es una ceguera totalmente prevenible”.

En diálogo con +Chance por La100 Mar del Plata, Gáspari explicó que la campaña está dirigida gratuitamente a pacientes diabéticos y busca detectar de forma temprana la retinopatía diabética. “No se requiere turno ni hay que llevar estudios previos”, detalló el especialista: la atención se realizará de 08:00 a 12:00, por orden de llegada.

Gáspari comentó que la prevención se realiza mediante un examen simple que consiste en dilatar la pupila y hacer un fondo de ojo, ya que “la diabetes afecta la retina”. Aclaró que con este procedimiento “uno de una manera sencillísima hace el diagnóstico en estados muy precoces y eso permite llevar al paciente a un tratamiento y evitar la consecuencia”.

Por otra parte, el especialista hizo hincapié en que la retinopatía diabética suele avanzar sin síntomas. Describió la enfermedad como “un enemigo silencioso” y agregó que “detectarlo a tiempo totalmente asintomático permite detectar pero muchísimo”. También destacó que, entre las distintas complicaciones que provoca la diabetes, los daños en la retina son los más frecuentes, y señaló que “con un fondo de ojo tremendamente sencillo, uno hace un diagnóstico muy precoz”.

En cuanto a las características del examen, aclaró que no produce dolor. Indicó que “es un examen indoloro, que lo único que lleva es poner una gotita que podrá arder un segundo”, aunque advirtió que la persona puede sentirse incómoda durante un par de horas por la dilatación pupilar. Para mitigar esa molestia, recomendó usar lentes de sol, gorrita o visera.

Finalmente, Gáspari indicó que la campaña se desarrolla en el marco de una iniciativa del Consejo Argentino de Oftalmología, una entidad que -según expresó- “nos lleva a este tipo de campañas”, y destacó su importancia porque “es útil que las personas lo puedan aprovechar”.