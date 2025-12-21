En un escenario político regional marcado por el avance de posturas radicales, el Centro Democrático de Colombia ha movido sus fichas para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. El partido, liderado por el influyente exmandatario Álvaro Uribe, busca recuperar el poder tras cuatro años de gestión de Gustavo Petro, en medio de una fuerte polarización y una fragmentación creciente dentro del espectro de la derecha conservadora.

Ads

La senadora Paloma Valencia, abogada y filósofa de 47 años, fue designada como la carta principal de la oposición tradicional para competir en la consulta abierta de marzo. Valencia, una figura de confianza absoluta para Uribe y con un perfil alineado a las políticas de Donald Trump, representa el intento de la centroderecha por institucionalizar el voto opositor y evitar que el descontento social sea capitalizado por figuras externas al sistema partidario.

El principal desafío para Valencia no proviene solo del oficialismo, representado por el senador Iván Cepeda, sino del ascenso de Abelardo de la Espriella. Conocido como "El Tigre", este abogado ultraderechista y outsider amenaza con dividir el voto conservador al presentarse por fuera de las estructuras tradicionales, emulando fenómenos políticos de derecha radical que han ganado terreno en otros países del continente.

Ads

Puede interesarte

La elección de Valencia se produce tras un año trágico para su espacio, marcado por el asesinato del precandidato Luis Uribe en agosto pasado. Con una trayectoria legislativa de 12 años y una herencia política familiar de peso, la senadora apuesta por un discurso de "mano dura" contra el modelo actual, al que califica de castro-chavista, y mantiene una postura crítica frente al régimen venezolano, alineada con la geopolítica estadounidense.

El contexto electoral favorece, en teoría, a la oposición: los sondeos muestran un rechazo al gobierno de Petro cercano al 60%. Sin embargo, la estrategia de Uribe depende de que Valencia logre "despegar" en las encuestas antes de la consulta de marzo; de lo contrario, el espacio conservador podría verse forzado a buscar alianzas de último momento con sectores aún más radicales para garantizar su llegada a una eventual segunda vuelta en junio.

Ads

La figura de Valencia surge así como un intento de equilibrio entre la tradición aristocrática del Cauca y la nueva ola de derecha global, buscando consolidar un frente unido que detenga tanto la continuidad de la izquierda como la irrupción de una ultraderecha incontrolable.

Fuente: TN