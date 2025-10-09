Por segunda ocasión en el año, el Autódromo Miguel Angel Atauri de Dolores acogerá al Turismo Special de la Costa (TSC) con el Gran Premio Vasco Sarasúa, que marca el inicio de la primera de las tres fechas del Play Off destinadas a definir al campeón 2025 de la categoría.

Ads

Este evento, que se desarrollará este fin de semana en conjunto con el Zonal del Atlántico -integrado por la Monomarca Fiat, Promocional y TC2000 del Atlántico-, contará con 16 protagonistas del TSC en un festival de automovilismo zonal. La competencia pondrá a prueba a los diez contendientes por el título, en la recta final del campeonato.

El trazado, ubicado a la vera de la Autovía 2, servirá como prueba de fuego para los pilotos que buscan perfilarse como favoritos. Además, se disputará el trofeo Gran Premio Vasco Sarasúa, en homenaje a Carlos Alberto Sarasúa, integrante fundacional de la categoría y dirigente histórico del automovilismo zonal.

Ads

Puede interesarte

Entre los 16 anotados, destacan tres retornos y un debut. Regresan el binomio Juan Pablo Villanueva - Lionel Ugalde (Valiant I) y Juan Ezequiel Rosconi (Chevrolet) -ambas tripulaciones en su tercera participación del año-, junto a Luis Redondo (Chevrolet), quien compite de local. Por su parte, Pedro Larribe abandona temporalmente su rol de preparador para debutar como piloto en el TSC, al mando del auto de su propiedad, acompañado por Emmanuel Fauda, amigo y actual campeón de la Clase C del TC Bonaerense.

Ariel Ianni (Ford) llega como líder de la Copa de Oro con 35 puntos, firme desde el inicio del certamen. Lo sigue Marcelo Doumic (Dodge) con 22 unidades, último ganador en Mar del Plata. El “Gringo” ha administrado el potencial de su Falcon a lo largo de la temporada, pese a los vaivenes por el lastre reglamentario, y aspira a consolidarse en el Atauri para sumar puntos clave. Doumic, a 13 unidades del balcarceño, se perfila como gran protagonista en su estreno en Dolores con su coupé Dodge.

Ads

Luca Bozzone (Chevrolet) completa el podio provisional con 9 puntos en el Play Off, como novato del año con la Chevy del AEG Competición, tras dos podios. Solo le falta una victoria para aspirar a la corona. A un punto, el binomio Esteban Dimuro - Kevin Baigorria (Chevrolet) suma 8 unidades, mientras que Darío Rapari (Chevrolet) ostenta 6 puntos y un triunfo con “La Chelita II”.

Puede interesarte

La actividad arranca el viernes con entrenamientos pagos. El sábado, a partir del mediodía, se inician los entrenamientos matutinos. Seguirán las clasificaciones: la primera (Invitados, dos grupos) desde las 14:55, y la de Titulares (dos grupos) desde las 16:35. El domingo, las finales comenzarán a las 12:00 con los Titulares, y la de Invitados a las 14:15, a 14 vueltas.