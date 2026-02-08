Dolina y Sztajnszrajber se reúnen para pensar en voz alta

El escritor Alejandro Dolina y el filósofo Darío Sztajnszrajber presentarán su espectáculo "La conversación infinita" este domingo 22 de febrero a las 20:00 en el Teatro Radio City, una cita que busca explorar los grandes interrogantes de la vida mediante el humor, el relato y la emoción.

Ads



La obra propone un intercambio dinámico donde ambos protagonistas se provocan mutuamente a través de reflexiones que huyen de lo acartonado. En lugar de ofrecer respuestas cerradas, el encuentro se centra en la pregunta por el "por qué" como un motor que impide que el diálogo se termine. El eje central es la idea de que narrar es una forma de pensar y de conmoverse, transformando el escenario en un espacio de "escritura con el otro" donde la filosofía se vuelve accesible y profundamente humana.



Esta presentación en Mar del Plata será la única función programada para este verano. Quienes deseen participar de esta experiencia, que sus autores describen como un encuentro "para todos y para nadie", pueden conseguir sus localidades en la boletería del teatro ubicado en San Luis 1750 o a través de la plataforma Plateanet.

Ads

Ads