Este domingo 22 de febrero, a las 20:00 horas, la ciudad de Mar del Plata será escenario de un encuentro entre dos referentes del pensamiento argentino contemporáneo: Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber. Ambos protagonistas se subirán al escenario del Teatro Radio City para presentar “La conversación infinita”, una propuesta escénica que promete atravesar los grandes interrogantes de la existencia humana.

La actividad combina relato, humor, filosofía y emoción, con el objetivo de invitar al público “a pensar en voz alta” a través de un diálogo abierto y dinámico entre los autores. La puesta en escena se aleja de las respuestas definitivas: en su lugar, se centra en la pregunta como motor del pensamiento y transforma el espectáculo en un espacio de reflexión compartida donde el relato y la filosofía se vuelven accesibles y profundamente humanos.

Según los organizadores, “La conversación infinita” no es una clase magistral tradicional, sino más bien una invitación a un intercambio vivo que escapa a los formatos rígidos. Dolina y Sztajnszrajber se provocan mutuamente con reflexiones que buscan despertar la curiosidad y el asombro en cada asistente, en una experiencia que los autores describen con paradoja como “para todos y para nadie”.

Este espectáculo será la única función programada en Mar del Plata durante el verano, lo que lo convierte en una oportunidad singular para los amantes del pensamiento y la reflexión profunda. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro Radio City (ubicado en San Luis 1750) o a través de Plateanet.

