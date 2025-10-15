Como cierre de las celebraciones por la Semana de la Hispanidad, este sábado 18 desde las 17:00 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665) se realizará el espectáculo España vibra en América y América vibra en España, una propuesta dirigida por Ana Zaninetti que cuenta con la participación de cuerpos de baile de diversas instituciones españolas de la ciudad. “Este espectáculo no solo muestra la cultura y el folklore de cada uno de los centros, sino también la evolución y el vínculo con la propuesta cultural que más nos identifica en Argentina”, explicó la vicecónsul honoraria Claudia Alvarez Argüelles.

Ads

Esta propuesta contará con la presencia del embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. “Eso para nosotros es un orgullo y también un impulso para seguir mejorando año tras año como lo venimos haciendo con este espectáculo”, seguro Alvarez Argüelles en diálogo con El Marplatense.

Las entradas para España vibra en América y América vibra en España se pueden conseguir anticipadas con descuento hasta el jueves en los centros españoles de la ciudad, y luego se podrán comprar hasta el mismo sábado en el Teatro Colón. “Esta es una actividad que si bien realizamos las instituciones junto al viceconsulado, está abierta a la comunidad”, agregó Daniel Moragues, en representación de la Unión Regional Valenciana.

Ads

Puede interesarte

Hace cuatro o cinco años que Zaninetti colabora con esta celebración, y cada año es un nuevo desafío para encontrar nueva inspiración en torno al tema de la inmigración. “Esta vez es la vuelta de una persona de sus raíces españolas, que fue en la panza de su mamá en el barco y entonces su abuelo le contaba las historias. Ella va a buscar esas raíces y a escribirle esa carta a su abuelo muy emocionada y la verdad que es como terminar siempre de enlazar en empatía, en amor, en respeto a ambos países, ambos pueblos, con sus culturas que se han fusionado a través de algo muy poético”, explicó la artista.

El espectáculo pensado incluye la presencia del tango y del marplatense Astor Piazzolla, lo que sumará a los vestuarios típicos, los elementos musicales tradicionales, las danzas típicas, los cantantes. “Va a ser una gran fiesta. Todo se representa como un gran espectáculo que en definitiva recuerda y representa también el lazo que tenemos tan fuerte”, agregó Zaninetti.

Ads

En Mar del Plata la comunidad español cuenta con instituciones como el Centro Asturiano, el Centro de Castilla y León, el Centro Andaluz, Casa Balear, Centro Gallego, Unión Aragonesa, el Club Español o el Centro Vasco, a lo que se suma la Sociedad de Socorros Mutuos de Miramar. Como se resaltó durante la presentación del espectáculo, es una colectividad con gran vida propia que participa activamente de estas propuestas.

Puede interesarte

España vibra en América y América vibra en España será entonces el broche de oro de una semana que incluyó un homenaje a José de San Martín, la colocación de una ofrenda floral en el monumento a Isabel la Católica en Plaza Colón, y un banquete realmente muy representativo, donde estaba gran parte de la comunidad española, propuesta que contó además con la presencia de la banda de la Base Naval y de los cuerpos de bailes de algunas de las instituciones.