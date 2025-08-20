Este jueves a las 18:00 la coach colombiana Sandra Ramón ofrecerá una conferencia unipersonal titulada El amor, llave de liberación: 5 pasos para salir de tu prisión en la Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851), con entrada libre y gratuita.

Ads

Sandra Ramón, radicada actualmente en México, regresa a Argentina para compartir su inspiradora historia de superación y las cinco claves esenciales para vencer las barreras mentales, emocionales y espirituales que limitan una vida plena. A través de sus palabras y experiencias, los asistentes encontrarán herramientas para abrazar el amor y el autoconocimiento como caminos hacia una existencia auténtica.

A los 22 años, con el objetivo de apoyar la economía familiar y evitar la quiebra del negocio fundado por su hermano fallecido, Sandra Ramón aceptó transportar dos kilos de heroína de Colombia a Estados Unidos, pero la carga resultó ser de ocho kilos. Esto la llevó a ser detenida por narcotráfico en Nueva York, donde pasó 15 meses en una celda sin acceso a un patio y luego completó una condena de tres años en una prisión estatal.

Ads

Puede interesarte

“No era pobre -aclaró sobre su familia- sino que quería el dinero para que el negocio que había fundado mi hermano fallecido no entre en quiebra”. Tras recuperar su libertad a los 25 años, enfrentó un nuevo desafío: su mente seguía atrapada. “Por obra de Dios”, según sus palabras, encontró en la actuación un refugio temporal, participando en producciones colombianas como Mujeres al límite, Tu voz estéreo, El general Naranjo y La magia de Sofía. Sin embargo, su verdadera sanación llegó al escribir su libro autobiográfico La heroína de mi vida soy yo, donde puso en palabras su experiencia.

Con el tiempo, dejó la actuación para dedicarse al coaching de vida y a la asistencia de mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente, recorre Latinoamérica y Europa impartiendo charlas motivacionales.

Ads