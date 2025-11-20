La chilena Javiera Mena llega a Mar del Plata dentro del ciclo “MDP POP”
La artista, de gran trayectoria, presentará un set electopop mañana en Club TRI. La noche contará también con la participación de referentes locales y propuestas electrónicas emergentes.
Mañana a las 22:00 la reconocida artista chilena Javiera Mena se presentará en Club TRI (20 de Septiembre 2650) con un set de electropop, energía en vivo y sonidos de vanguardia.
La cita forma parte de una nueva edición del ciclo MDP POP y contará también con la participación de referentes locales y propuestas electrónicas emergentes.
Cantante, compositora, productora y DJ, Mena es una de las figuras más influyentes del pop electrónico latinoamericano. Inició su carrera en la escena indie chilena en 2001 y desde entonces ha construido una trayectoria sólida, con discos emblemáticos como Esquemas juveniles (2006), Mena (2010) y Otra era (2014), este último con una impronta abiertamente queer que la consolidó como referente visible dentro del colectivo LGBTIQ+.
El evento contará además con las presentaciones de Marqui, y el dúo Lean PZVN B2B Emakunmisha, completando una programación dedicada al pulso de la pista y a la diversidad sonora de la escena electrónica actual.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión