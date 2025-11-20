Mañana a las 22:00 la reconocida artista chilena Javiera Mena se presentará en Club TRI (20 de Septiembre 2650) con un set de electropop, energía en vivo y sonidos de vanguardia.

La cita forma parte de una nueva edición del ciclo MDP POP y contará también con la participación de referentes locales y propuestas electrónicas emergentes.

Cantante, compositora, productora y DJ, Mena es una de las figuras más influyentes del pop electrónico latinoamericano. Inició su carrera en la escena indie chilena en 2001 y desde entonces ha construido una trayectoria sólida, con discos emblemáticos como Esquemas juveniles (2006), Mena (2010) y Otra era (2014), este último con una impronta abiertamente queer que la consolidó como referente visible dentro del colectivo LGBTIQ+.

El evento contará además con las presentaciones de Marqui, y el dúo Lean PZVN B2B Emakunmisha, completando una programación dedicada al pulso de la pista y a la diversidad sonora de la escena electrónica actual.

