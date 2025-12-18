La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este jueves un acto en Plaza de Mayo para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. En medio de la movilización, los líderes de la central obrera advirtieron: “Si avanza la reforma laboral vamos a ir al paro”.

La jornada contó con la participación de otras organizaciones gremiales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y agrupaciones sociales. La policía avanzó sobre los manifestantes y se registraron disturbios.

Los dirigentes de la CGT señalaron que “la reforma constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores. Rechazamos la reforma laboral regresiva y precarizadora, que concibe el trabajo como un costo y no como un derecho de la Constitución Nacional”.

En su intervención, Jorge Sola, dirigente de la central obrera, sostuvo que “la reforma es un ataque a la libertad que el gobierno tanto defiende” y agregó: “Nos vamos a oponer a todos los puntos. Están buscando cercenar los derechos de los trabajadores y colocarles más cadenas. El empleo lo genera la actividad productiva, y este gobierno tiene una deuda con los argentinos: una unidad productiva que genere más y mejor empleo, y más poder adquisitivo”.

Por su parte, Cristian Jerónimo, otro de los referentes cegetistas, expresó: “No nos para el calor ni la Gendarmería. Celebramos que nos acompañen diputados, senadores y las Abuelas de Plaza de Mayo”.

En su discurso cuestionó las promesas oficiales al señalar que “queremos una Argentina próspera, que genere igualdad y oportunidades para los 47 millones de argentinos. ¿Dónde están las lluvias de dólares que nos prometieron? La gente la está pasando mal. No podemos retroceder”.

Fuente: con información de TN