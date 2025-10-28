El próximo 26 de diciembre, el actor y productor Guillermo Francella estará presente en el debut marplatense de La cena de los tontos, el exitoso espectáculo protagonizado por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez. La obra se presentará en el Teatro Neptuno, propiedad de Carlos Rottenberg, con el ambicioso objetivo de realizar tres funciones diarias durante la temporada.

Ads

La noticia fue confirmada por el propio Francella durante la noche del domingo, cuando asistió al teatro El Nacional de la avenida Corrientes para presenciar la función del espectáculo que produce junto a Adrián Suar. Acompañado por Pablo Codevila, el actor se mostró emocionado y aplaudió de pie al elenco al finalizar la función.

“Fue una función impecable. Estoy feliz de ver cómo creció este proyecto que ya superó los 130.000 espectadores en apenas ocho meses”, expresó Francella, quien no veía la obra desde su estreno. Tras el cierre del telón, subió al escenario para felicitar personalmente a los protagonistas y compartir con ellos la confirmación del desembarco en Mar del Plata.

Ads

Puede interesarte

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el elogio especial que Francella dedicó a Martín Bossi, a quien abrazó efusivamente por haber respetado el tiempo de función estipulado por el director Marcos Carnevale: “Una hora y treinta y cinco minutos, sin agregados. ¡Impecable!”, celebró.

Con localidades agotadas en cada presentación y una recepción entusiasta por parte del público porteño, La cena de los tontos se perfila como uno de los primeros estrenos de la temporada teatral marplatense. El equipo artístico y de producción ya trabaja en la logística para replicar el éxito en la costa atlántica.

Ads