El lunes 19 de enero, se realizó en Hotel Costa Galana la XXVI° edición de la Cena de Gala Solidaria de FUNDAMI en la que se recaudaron $153.060.000 durante la noche. Estos nuevos fondos serán destinados al nuevo desafío solidario que la fundación y el hospital han acordado y darán a conocer en los próximos días.

Ads

Más de 400 invitados participaron del evento solidario que contó con la participación de la Madrina Honoraria de la Fundación, Mirtha Legrand quien acompaña dicha causa solidaria hace muchos años.

Los conductores del evento fueron Nequi Galotti y Julián La Bruna quienes fueron los encargados de incentivar las donaciones y contar lo importante del apoyo de todos a esta entidad. Durante la noche tomaron la palabra el Director Asociado del HEIMI, Dr. Mariano Irigoin (en representación del Dr. Hugo Casarsa, Director del Hospital), Mirtha Legrand, Madrina Honoraria de la Fundación y la Dra. Claudia Álvarez Argüelles, Vicepresidenta de la Fundación.

Ads

La inminente inauguración de la Obra de la Residencia de Madres y la sala de terapia ocupacional y kinesiología, ha incentivado a que esta nueva edición de la gala, sea un momento de celebración: “Hoy celebramos mucho más que una obra terminada. Celebramos lo tangible, una obra concreta, espacios que ya son realidad; y lo intangible, el compromiso, la confianza, la empatía y el trabajo compartido. Esa unión entre infraestructura y valores, entre obra y propósito, es el verdadero motivo de esta celebración y el sentido profundo de lo que hacemos.” comentó Claudia Álvarez Argüelles, Vicepresidenta primera de la Fundación.

La noche contó con los shows de percusión de la agrupación Pampas Bravas, humor de la mano de Rodrigo Vagoneta, show flamenco del grupo Alicante y como cierre, Fátima Florez interpretando a Liza Minnelli en CHICAGO.

Ads

Importantes figuras del mundo del espectáculo como Carlos Rotemberg, Diego Pérez, Ernesto Claudio, entre otros. También colaboraron con esta noble causa grupos empresariales como Cabrales, Coarsa, Havanna, H Ledesma, Ripsa entre otras y vecinos de la ciudad a través de la compra de mesas, participación en rifas y donaciones.

Por su parte, la señora Mirtha Legrand donó piezas únicas de su colección personal: un brazalete, un colgante y una gargantilla que ha utilizado en eventos y presentaciones. Además, redobló su compromiso, para el año que viene volver a presentarse en la gala y volver a acompañar en esta misión tan importante para la comunidad marplatense a la que ella tanto agradece.

Durante la velada, hubo una sorpresa de parte de algunos integrantes de la selección nacional, “Cuti” Romero, Thiago Almada y Julián Álvarez que además se comprometieron por iniciativa, a enviar, al regreso de la Finalissima, una casaca firmada por todos los jugadores del plantel.

Ads

Fundami tiene la misión de transformar la experiencia hospitalaria de niños y madres con mayores necesidades y que se encuentran cursando alguna enfermedad en este importante hospital público de Mar del Plata que recibe a familias de toda la región.

Para culminar su discurso, Claudia Álvarez Argüelles hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad marplatense y los presentes, “FUNDAMI mira hacia adelante con responsabilidad, con ambición social y con una visión de largo plazo. Las puertas están abiertas para quienes quieran comprometerse, para quienes entiendan que acompañar estas causas no es un gesto aislado, sino una decisión sostenida en el tiempo.”

La entidad nació del espíritu solidario de María del Carmen Cheda de Álvarez Argüelles, quien preside la Fundación. Desde su creación gracias al apoyo de empresarios, personas particulares y organismos públicos han logrado la provisión de equipamiento, instrumental y aparatología de última tecnología necesarios en el ámbito del hospital, como así también la remodelación y adecuación edilicia de acuerdo a los últimos avances del diseño de arquitectura, que permitan optimizar la excelencia en la prestación de los servicios médico hospitalarios.