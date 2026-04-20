La Justicia Federal inició una semana clave en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni, con una serie de declaraciones testimoniales en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados en la adquisición de tres propiedades y en reformas de alto valor, ante sospechas de inconsistencias en sus declaraciones juradas.

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El cronograma comenzó con la citación de responsables de la inmobiliaria vinculada a la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La investigación se centra en determinar el valor real de la operación y las condiciones en las que se encontraba el inmueble al momento de la transacción, a partir de documentación ya incorporada a la causa.

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En tanto, también se puso el foco en una hipoteca privada por 200.000 dólares otorgada por dos jubiladas, quienes afirmaron no conocer al funcionario. La Justicia busca esclarecer el rol de un intermediario en esa operación y las circunstancias que derivaron en el financiamiento de la propiedad.

La pesquisa alcanza además una vivienda ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde se realizaron reformas. En ese marco, se solicitó al constructor a cargo de las obras que presente presupuestos, facturas y registros de comunicación para verificar el origen de los fondos y si estos coinciden con los ingresos declarados por el funcionario.

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Finalmente, la causa apunta a contrastar los valores de mercado de las propiedades con los montos informados ante la Oficina Anticorrupción. También se analiza el pago de gastos vinculados al barrio privado, como la cuota de ingreso y expensas, en una investigación que continuará con nuevas declaraciones durante los próximos días.