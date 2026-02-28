El Ente Municipal de Turismo y Cultura informó la programación de actividades para marzo en la Casa Mariano Mores (Alem 2469), propuesta que incluye conciertos gratuitos, prácticas de tango y visitas guiadas para marplatenses y turistas.

El espacio ofrece recorridos históricos los lunes, miércoles y viernes a las 11:00, con acceso gratuito. Durante las visitas, los asistentes pueden conocer la historia, anécdotas y trayectoria artística del maestro Mariano Mores, además de detalles de su vida cotidiana en la ciudad, con ingreso a las habitaciones y a una exhibición fotográfica familiar.

Asimismo, el jueves 12 a las 18:30 se desarrollará una práctica tanguera de acceso libre a cargo de la coreógrafa y bailarina Ibel Villarreal, quien enseñará los primeros pasos de esta danza y luego coordinará una práctica abierta que funciona como antesala de una milonga, destinada especialmente a quienes desean iniciarse en el género.

Los espectáculos musicales centrales se realizarán los sábados a las 20:00, con entrada gratuita. El cronograma incluye la presentación de Fusión Mar, con electro tango, narraciones filosóficas y danza; el show del Quinteto La Cuña con una propuesta moderna del género; Noche de clásicos, a cargo de la cantante Carolina Rubí junto al guitarrista Ariel Gez; y el cierre del mes con el Ensamble Guitarreras, dirigido por Silvia Castro, con un repertorio de tango y folklore argentino.

