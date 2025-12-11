La Casa Mariano Mores celebrará este viernes su primer aniversario con una jornada especial organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Las actividades, gratuitas y abiertas a toda la comunidad, comenzarán a las 16:00 en la residencia ubicada en Alem 2469 y se enmarcan en el Día Nacional del Tango, que se conmemora cada 11 de diciembre.

La programación incluye charlas, presentaciones artísticas y propuestas que buscan poner en valor el patrimonio y la historia del tango.

A las 16:00 se realizará la charla y presentación de la publicación digital Casa Mariano Mores. Anuario 2024-2025. Memorias y reflexiones en torno al tango, el patrimonio y a la narración histórica, a cargo de Leonardo De Angelis. Durante la exposición, los asistentes podrán descargar el anuario en formato booknet.

Luego, a las 17:00, se presentará Tango Furia, una experiencia inmersiva desarrollada por Emmanuel Marín y su compañía de baile. Se trata de una puesta experimental de danza concebida especialmente para ser interpretada en el living de la residencia.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, y se recomienda al público asistir con antelación al inicio de cada propuesta.

