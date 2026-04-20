En medio del aumento sostenido de precios en productos tradicionales, desde el sector agropecuario comenzaron a plantear alternativas para diversificar la alimentación en el país.

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Una de las propuestas que ganó fuerza es la incorporación de carne de guanaco, un producto que ya tiene presencia en la Patagonia y que podría expandirse a otras regiones. La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de ofrecer opciones más accesibles y variadas para el consumo interno.

Desde el ámbito rural destacan que se trata de una proteína de buena calidad nutricional, con bajo contenido graso y cada vez más valorada. Además, remarcan que su desarrollo podría generar nuevas oportunidades productivas en el sur del país.

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El planteo también está vinculado al crecimiento de la población de esta especie en los últimos años, lo que generó impacto en otras actividades como la producción ovina. En ese contexto, se busca repensar el esquema productivo regional.

Sin embargo, su comercialización aún es limitada y está sujeta a regulaciones específicas, lo que dificulta su llegada masiva al mercado en todo el territorio nacional.

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