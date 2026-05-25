Las exportaciones argentinas de carne bovina registraron en abril una caída en volumen respecto de marzo, aunque el sector logró una fuerte mejora en ingresos gracias al aumento de los precios internacionales.

Ads

Según datos del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, durante abril se exportaron unas 46.100 toneladas de carne bovina refrigerada y congelada por un total de 321,3 millones de dólares.

En comparación con marzo, los embarques cayeron 26,5% en volumen y 24,6% en valor. Sin embargo, frente a abril de 2025, las exportaciones disminuyeron 13% en cantidad, pero los ingresos crecieron 19,7% debido a la suba de precios.

Ads

El valor promedio de exportación alcanzó los 6.968 dólares por tonelada, un 37,7% más que hace un año y el nivel más alto de los últimos cuatro años.

Puede interesarte

Desde el Consorcio ABC destacaron que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 las ventas al exterior superaron las 211 mil toneladas y generaron ingresos por casi 1.400 millones de dólares. En relación con el mismo período del año pasado, el volumen exportado creció 7,5%, mientras que el valor total aumentó 44,5%.

Ads

China se mantuvo como el principal destino de la carne argentina, concentrando más del 57% de los embarques de abril. Hacia ese país se enviaron tanto cortes deshuesados como carne con hueso y subproductos bovinos.

El informe también señaló una recuperación en los precios pagados por China, donde la carne deshuesada argentina se ubicó cerca de los 5.940 dólares por tonelada, superando incluso registros de 2022.

Además de la carne vacuna, crecieron las exportaciones de menudencias y preparados bovinos. En abril se exportaron 6.900 toneladas por 18,1 millones de dólares.

Ads

Fuente: Clarín