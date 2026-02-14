La Federación Argentina de Cardiología advirtió que las emociones intensas vinculadas al Día de los Enamorados pueden tener un impacto directo en la salud cardiovascular, al generar respuestas físicas asociadas al estrés emocional.

Desde la entidad remarcaron la importancia de promover relaciones humanas sanas, basadas en el respeto, el afecto y la honestidad, como un factor que contribuye a la prevención de enfermedades cardíacas y al bienestar integral de las personas.

Los especialistas explicaron que existe una entidad clínica reconocida llamada cardiomiopatía por estrés, también conocida como síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo. Se trata de una disfunción transitoria del músculo cardíaco que puede simular un infarto agudo de miocardio, con dolor torácico, dificultad para respirar, alteraciones en el electrocardiograma y elevación de marcadores cardíacos, aunque sin obstrucción de las arterias coronarias.

El principal desencadenante suele ser un evento emocional intenso, como una ruptura amorosa, una infidelidad descubierta, una discusión violenta, una pérdida afectiva o incluso una emoción positiva extrema, situaciones que se vuelven más frecuentes en fechas asociadas a expectativas y tensiones vinculares.

“Si bien puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en mujeres, especialmente después de la menopausia, aunque cada vez se describen más casos en varones jóvenes sometidos a estrés emocional sostenido”, señaló el cardiólogo Luis Cicco, integrante de la Federación Argentina de Cardiología.

Por ese motivo, consideró que “en fechas como estas, donde se intensifican expectativas, frustraciones, culpas y conflictos vinculares, el riesgo no es teórico: el cuerpo responde a lo que la mente procesa”.