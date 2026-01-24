Nahuel Pennisi fue recibido con aplausos en los estudios de La 100 Mar del Plata, donde participó del programa +Chance y compartió una charla íntima, distendida y cargada de recuerdos. Desde su llegada, el músico se mostró cercano y agradecido, celebrando el reencuentro con la ciudad y el clima veraniego que la rodea.

Durante la entrevista, el artista recordó su vínculo con Mar del Plata y su última presentación formal en la ciudad, ligada a los Juegos Bonaerenses en el sector de Las Toscas. Aquella experiencia lo conectó directamente con su adolescencia, cuando participaba tanto en competencias musicales como deportivas. “Hacía música y también triatlón, velocidad, salto en largo”, relató con humor, al repasar una etapa previa al despegue definitivo de su carrera.

Uno de los momentos más profundos de la charla llegó al hablar de sus comienzos tocando en la calle, especialmente en la peatonal Florida. Allí, Pennisi aseguró que encontró una certeza que marcaría su vida. “La calle fue el quiebre que me confirmó que la música iba en serio”, afirmó, al recordar el contacto directo con la gente, las canciones a pedido y el aprendizaje constante que le dio cantar para desconocidos.

Ese período también tuvo un fuerte impacto personal y familiar. Gracias a lo que ganaba tocando a la gorra, pudo colaborar económicamente en su casa y aliviar las cargas de sus padres. Sin dramatizar, destacó que su familia siempre vivió con lo justo, pero con alegría, y que la música se convirtió en una herramienta de crecimiento y autonomía desde muy joven.

La radio ocupó un lugar central en su historia. Pennisi contó que fue una gran compañía durante su infancia, cuando pasaba horas escuchando programas musicales y deportivos, imaginando cómo sería una cabina y el mundo detrás del micrófono. “La radio fue una amiga”, resumió, celebrando que hoy su música forme parte de ese mismo universo que tanto lo marcó.

También hubo espacio para hablar de la familia y de la naturalidad con la que sus hijos viven su ceguera. Lejos del dramatismo, Pennisi reflexionó sobre la importancia de estimular otros sentidos y detenerse a escuchar, oler y sentir. “Eso conecta con lo profundo”, explicó, en contraposición a un mundo cada vez más atravesado por las pantallas.

La música atravesó toda la charla con interpretaciones en vivo, homenajes y referencias a sus influencias, que van del folclore y el flamenco a Stevie Wonder, Silvio Rodríguez y Luis Alberto Spinetta. Antes de despedirse, dejó una definición que sintetiza su recorrido: más que aconsejarse algo al Nahuel del pasado, le diría gracias por animarse, por la curiosidad y por no quedarse quieto.