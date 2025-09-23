Mediante la Dirección de Cultura, el Municipio invitó a la comunidad a un concierto épico que la Banda Sinfónica Municipal, a cargo del maestro José María Ulla, brindará este viernes a las 20 en el Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1665.

Ads

En esta ocasión, la Banda presentará el Concierto Sinfónico Coral con una selección de “Carmina Burana y la Divina Comedia”, con la participación de la soprano Edith Villalba, el barítono Facundo Domínguez Marzano, la Compañía de Canto Sempre Avanti, dirigida por Miguel Silva Macías, además de la participación especial en piano del maestro Jonas Ickert. El repertorio incluye obras del siglo XX de Reinecke, Orff y Smith.

"Los invitamos a disfrutar de un Concierto Sinfónico Coral de grandes proporciones con una selección de esa obra tan conocida que es Carmina Burana del célebre compositor alemán Carl Orff y después la Divina Comedia de Dante Alighieri. También se podrá escuchar una obra preciosa para la constitución de nuestra Banda Sinfónica Municipal: La Bruja y la Santa. Todo el programa en base a la temática del destino, el gran tema que ha desvelado a toda la humanidad desde sus inicios y a ver si encontramos alguna respuesta a través de la bellísima música que ofrece la Banda en el Teatro Colón", señaló el maestro Ulla.

Ads

Puede interesarte

"Serán más de cien personas en escena para este concierto épico lleno de fuerza, de pasión y de misterio", resaltó.

Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro Colón, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21. Tienen un costo de 5200 pesos y hay descuento para jubilados, residentes y estudiantes.

Ads