La banda del sur marplatense, Exiliado, sigue creciendo e innovando en su carrera, y por eso proponen un imperdible podcast en vivo con show incluido.

Ads

Este sábado a las 22 en la Vinoteca Perrier, ubicada en España al 2051, la banda conformada por Franco Coco Carobino, Joan Manuel Barceló y Nelson Malawka iniciarán la velada con el primer “Podcast en vivo abierto al público”, donde como eje de narrativa explorarán qué es ser una banda autogestiva en la modernidad.

Puede interesarte

Casi como una terapia abierta o una entrevista pública, hablarán de sus metas, búsquedas artísticas y la transformación de los proyectos a lo largo del tiempo.

Ads

Además, sobre el cierre de la noche, darán un show adelantando canciones nuevas y el futuro que se avecina. Las entradas están a la venta por sistema Articket y puntos de venta.

Ads