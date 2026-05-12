La Asociación Bancaria realizará un paro nacional mañana durante las últimas tres horas de atención al público en el Banco Central de la República Argentina y el Banco Hipotecario, en rechazo a medidas que, según el gremio, afectan el empleo y profundizan políticas de ajuste.

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La medida de fuerza alcanzará a todas las dependencias del país. Desde el sindicato señalaron que la decisión responde a “decisiones arbitrarias e inaceptables” que impactan de manera directa sobre trabajadores del sector.

En el caso del Banco Central, la organización cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales existentes. Según advirtieron, esta medida podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y en un “vaciamiento de funciones esenciales”, con consecuencias negativas para las economías regionales. “Esta decisión afecta gravemente a las economías regionales con un claro impacto social”, remarcaron.

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En paralelo, el gremio denunció el cierre sistemático de sucursales y despidos en el Banco Hipotecario, y rechazó “de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique” que implique el deterioro de las condiciones laborales.

La conducción sindical ratificó su “compromiso con la defensa irrestricta del empleo” y advirtió que podría profundizar el plan de lucha en caso de no obtener respuestas por parte de las autoridades.

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