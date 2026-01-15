Como ocurre cada temporada, productores, artistas y responsables de salas teatrales despliegan distintas estrategias para acercar sus propuestas al público y facilitar el acceso a un mayor número de espectadores. Descuentos, promociones y acuerdos especiales forman parte de una dinámica ya instalada en la escena cultural local.

Ads

En ese marco, a los tradicionales convenios con entidades bancarias, tarjetas de crédito y programas de beneficios, se suman nuevas iniciativas que buscan articular dos objetivos: por un lado, el acompañamiento a la cultura y al teatro desde una mirada social; por otro, la posibilidad de que grandes marcas y organizaciones ofrezcan un beneficio diferencial a sus comunidades y clientes.

En octubre de 2025, Marcelo González anunció una serie de acuerdos corporativos para la temporada 2026 del Teatro Tronador BNA. Los convenios alcanzan a importantes firmas y cadenas comerciales, así como a entidades deportivas, recreativas, educativas y del ámbito de la salud. Gracias a estas alianzas, la destacada cartelera del Tronador llega este año acompañada de un beneficio especial: un 50% de descuento para los integrantes de esas comunidades, con cupos limitados y bajo los requisitos que cada empresa u organismo establece, beneficio que en la mayoría de los casos es absorbido por las propias instituciones adheridas.

Ads

El Teatro Tronador BNA se consolida así como un espacio que apuesta por una programación de calidad y espectáculos de primer nivel, reafirmando su compromiso de acercar la cultura a públicos diversos y ampliar el acceso al teatro.

Durante esta temporada, forman parte de la cartelera títulos como “Cyrano”, “La Ballena”, “La llamada”, “Habitación Macbeth”, “La Granja de Zenón”, “¡Chau, Macoco!” y “Edipo en Ezeiza”, propuestas que prometen convocar a miles de espectadores y volver a posicionar al Tronador como uno de los grandes protagonistas de la agenda cultural marplatense.

Ads

Puede interesarte