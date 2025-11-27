El Gobierno oficializó el aumento de 2,34% para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES que percibirán en diciembre, según la fórmula de movilidad que sigue la inflación, implementada por el DNU 274/24.

Ads

La jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $340.879,59 en el último mes del año. Los haberes máximos desde el diciembre quedarán en $2.293.796,92, según la resolución 359, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En diciembre, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también cobrarán el medio aguinaldo y el bono de $70.000 que está destinado a los que perciben hasta un haber mínimo.

Ads

Además, el alza de 2,34% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $122.443,89.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en diciembre 2025

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en diciembre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

Ads

La jubilación mínima : $340.879,59 . Con el aumento, medio aguinaldo y bono ANSES, el monto asciende a $581.319,38 .

: . Con el aumento, medio aguinaldo y bono ANSES, el monto asciende a . La jubilación máxima : $2.293.796,92 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $272.703,67 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.132,44 ;

(PNC): ; La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $155.936,86.

Si se suma el bono de $70.000, la jubilación mínima queda en $410.879. Este refuerzo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde diciembre 2025

La AUH y otras asignaciones quedarán desde diciembre de la siguiente manera, dada la inflación de 2,34% en octubre que reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.443,89 .

(AUH): . La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $122.443,89 .

(AUE): . La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $61.252 para el primer escalón de ingresos.

Ads

Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde diciembre 2025 (Foto: ANSES)

Cronograma ANSES: qué días cobran con aumento en diciembre

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo : del 9 al 16 de diciembre , según la terminación del DNI.

que : del , según la terminación del DNI. Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo : del 17 al 23 de diciembre , según la finalización del DNI.

que : del , según la finalización del DNI. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC ): del 9 al 12 de diciembre , según la terminación del DNI.

): del , según la terminación del DNI. Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de diciembre, según la terminación del DNI.

Puede interesarte

Fuente: TN