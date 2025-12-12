El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) informó que continúa con obras de infraestructura vial en distintos sectores de Mar del Plata. Se desarrollan trabajos de bacheo, cordón cuneta en dos barrios y la ampliación de la avenida Jorge Newbery, que ya alcanzó el 45% de ejecución, además de las tareas habituales de mantenimiento.

Ads

En los barrios Las Avenidas y Peralta Ramos Oeste comenzó un nuevo frente de bacheo de hormigón, con la renovación de cerca de 1200 metros cuadrados de losas en mal estado. Se priorizan aquellas que presentan saltos en las uniones -los denominados “reventones”- que dificultan la circulación vehicular.

Por otro lado, avanza el ensanche de la avenida Jorge Newbery, desde Bahía Tethis hasta el ingreso al barrio Las Prunas. De los 800 metros lineales por lado, ya se completó el 45% de la intervención. El movimiento y nivelación de suelo alcanzó el 100% del tramo, mientras que resta el 50% de la colocación de cemento. También se finalizaron las obras necesarias para instalar los tres semáforos proyectados en la zona.

Ads

Puede interesarte

En el barrio Zacagnini ya se completaron cuatro de las ocho cuadras de cordón cuneta previstas. En simultáneo, en Colinas Peralta Ramos solo resta finalizar una de las tres cuadras proyectadas, lo que ocurrirá en los próximos días.

Desde el EMVIAL recordaron que los cortes de tránsito pueden visualizarse en tiempo real a través de la aplicación Waze Argentina o en sus redes sociales oficiales @emvialmgp.

Ads