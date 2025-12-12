Ensanche de Constitución: según Arroyo “esta obra va a durar 40 o 50 años”

Se está colocando hormigón de 18 centímetros de espesor convirtiendo a esta avenida en doble carril por mano con cordón cuneta y cantero central, desde la Autovía 2 hasta la vía. Además, el Intendente anunció que se añadirá otro tramo con asfalto nuevo hasta la finalización de la avenida.