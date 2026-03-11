La inspectora mayor María Guadalupe Díaz asumió como directora de la Alcaidía Penitenciaria Batán, en una ceremonia realizada en la dependencia tras una disposición de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. La designación marca un hecho inédito para la institución, ya que es la primera vez que una mujer queda al frente de la institución.

Ads

Díaz es licenciada en Gestión Penitenciaria y técnica superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. Nacida en Olavarría, cuenta con 25 años de servicio en el Servicio Penitenciario Bonaerense y desarrolló su carrera en distintos destinos de la provincia.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó en la Unidad 1 de Olmos, las Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica, la Unidad 7 de Azul, la Unidad 19 de Saavedra y la Unidad 8 de Los Hornos (La Plata). Egresó de la Escuela de Cadetes en 2003 con la jerarquía de adjutora y ocupó diversas funciones operativas y administrativas vinculadas a la gestión penitenciaria.

Ads

Puede interesarte

El acto de asunción se realizó en el playón de la Alcaidía Penitenciaria Batán, donde la nueva directora fue puesta formalmente en funciones tras la finalización de la gestión del director saliente Edgardo Edmundo Flores.

La ceremonia fue presidida por el subdirector general de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez; acompañado por la subdirectora general de Política y Desarrollo de Recursos Humanos, María Eugenia Salamen; el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Zona Este, Manuel Gastón Collado; el director de la Unidad Penitenciaria Nº15, Juan Patricio Echeverría; y el director de la Unidad Nº50, Gerardo Dumerauf Bahl.

Ads

También participaron los subdirectores Germán Rodríguez, Ramiro Gorosito, Javier Almirón y Maximiliano Dumerauf Bahl, junto a personal penitenciario, integrantes de la comunidad educativa y representantes de la pastoral carcelaria del establecimiento.

Puede interesarte

Durante la ceremonia se realizó la toma de posesión del cargo y posteriormente Díaz dirigió unas palabras a los presentes, en las que agradeció la confianza depositada por las autoridades y destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo institucional y el compromiso del personal.

Por su parte, Gómez valoró las tareas que se desarrollan en la Alcaidía y alentó a la nueva conducción a continuar consolidando el trabajo institucional. En tanto, Collado destacó la labor del director saliente y subrayó tanto su calidad personal como la gestión realizada al frente de la dependencia.