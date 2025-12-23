Dos hombres de 47 y 42 años fueron aprehendidos este lunes a la madrugada en Mar del Plata, acusados de protagonizar dos tentativas de robo contra vehículos estacionados en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.20, cuando personal de la Comisaría Primera realizaba recorridas preventivas por Bolívar al 4400 y fue alertado por un vecino. El hombre denunció que dos sujetos habían forzado el parante de la puerta del conductor de su Chevrolet Astra negro, aunque no lograron sustraer pertenencias debido a la activación de la alarma del auto. La víctima aportó descripciones físicas y de vestimenta de los sospechosos.

Con esos datos, y tras un rápido accionar conjunto entre efectivos de la Comisaría Primera y Cuarta, los individuos fueron localizados y detenidos en San Juan entre San Martín y Rivadavia. Según se informó, minutos antes también habían violentado la puerta del conductor de un Fiat Siena estacionado en San Juan al 2000, sin que el propietario constatara faltantes.

Además, se incorporaron filmaciones que registraron a los imputados mientras cometían los ilícitos. Tras su identificación, quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo del Facundo De la Canale, quien ordenó que ambos sean notificados de la formación de causa y trasladados a sede judicial.

