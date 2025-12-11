Una adolescente de 14 años que regresaba de entrenar fue atropellada este miércoles a la tarde en el kilómetro 393 de la Ruta 2, en dirección a Capital Federal. Tras el impacto, personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Ads

Según confirmaron fuentes del centro de salud, la joven ingresó con múltiples golpes y fracturas y actualmente permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Los profesionales que la asisten advirtieron que su condición es delicada: “Está en UTI acá. Estado reservado, aún no soportaría un traslado al Materno”, señalaron.

La policía le confirmó a El Marplatense que el vehículo era “un Honda City conducido por un hombre de 66 años, acompañado por su mujer de 61 años y un menor de 11, quienes se encontraban sin heridas”.

Ads

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del siniestro, mientras la familia aguarda su evolución bajo estricta supervisión médica. La UFI 11 solicitó la notificación de la formación de causa.

Puede interesarte

Ads