Edgardo Kueider utilizó dichos del presidente Javier Milei como argumento para pedir en la Justicia que se declare la invalidez de la sesión del jueves pasado en la que fue expulsado del Senado.

Los abogados del ex legislador entrerriano, detenido en Paraguay al intentar pasar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar, citaron al mandatario quien días atrás afirmó que la sesión no tenía validez porque la vicepresidenta Victoria Villarruel no podía presidirla, ya que en ese momento él estaba de viaje y ella había quedado a cargo del Ejecutivo.

El caso está a cargo del juez Enrique Lavié Pico, del fuero Contencioso Administrativo, quien todavía no se expidió. Ahora, según reveló Infobae, la defensa de Kueider realizó una ampliación de la medida cautelar que habían presentado.

En ella sostienen que los dichos de Milei constituyen una "confesión expresa extrajudicial alcanzada por los efectos del artículo 424 del Código Procesal Civil y Comercial" y que no dejarían dudas de que Victoria Villarruel estaba a cargo de la presidencia cuando se desarrolló la cuestionada sesión.

Además, plantean que aunque el inicio de la sesión pudiera ser válido, porque comenzó antes de que Milei abordara el avión que lo llevó a Italia, hay un punto conflictivo que es el cuarto intermedio de las 15.08. En ese momento, el presidente ya estaba en vuelo y, de acuerdo a la presentación, Villarruel ya no podría haber retomado la presidencia del Senado.

El viernes, en una comunicación telefónica desde Italia, el jefe de Estado contó al medio El Observador que el martes se le notificó a Villarruel a través del GEDE que él viajaba a Italia y que, por lo tanto, ella quedaba a frente del Ejecutivo.

Siguió con los detalles de esa notificación. "La Escribanía General de la Nación interactuó con su secretaria. El mismo día, jueves, que viajé, el propio Adorni confirmó que estaba viajando a las 12:30; eso fue diseminado por todos los medios", expresó el presidente.

"Termino de firmar y el escribano llama a Villarruel, y como no contestaba, llamó a su secretaria. Fueron notificados el martes", añadió al respecto. Y luego, fue contundente: "La sesión es inválida y se podría hacer nuevamente".



La polémica se generó porque Milei partió el jueves al mediodía rumbo a Italia. Quien debía quedar a cargo del Ejecutivo, de forma temporaria, era Victoria Villarruel. Pero la vicepresidenta presidió horas más tarde la sesión en la que se resolvió la expulsión de Kueider y también en la que el oficialismo no pudo avanzar en la suspensión de Oscar Parrilli, el senador cristinista comprometido por su situación judicial sobre el Pacto de Irán.

Milei se extendió en el reportaje que ahora es usado por la defensa de Kueider sobre los motivos por los que él considera inválida la sesión. "¿Por qué no se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel? Porque Argentina tiene un sistema de contrapesos e independencia: un poder no se puede meter en el otro. Cuando entro de viaje, se produce la acefalía y del Poder Ejecutivo queda a cargo la vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo y, al mismo tiempo, es presidente interina, y eso violenta la división de poderes", aseguró el libertario.

Fuente: Clarín