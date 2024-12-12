El Senado aprobó la expulsión de Edgardo Kueider
Con 61 votos afirmativos, 5 negativos y una abstención.
Con 61 votos afirmativos, 5 negativos y una abstención.
Según indicó, la vicepresidente no podría estar presidiendo la sesión debido a que en ese momento estaba reemplazándolo en su cargo debido a un viaje que emprendió rumbo a Italia.
El titular del PRO señaló que a su criterio había que suspenderlo y esperar la definición de la Justicia. El legislador fue expulsado por haber intentado ingresar a Paraguay con 200.000 dólares sin declarar.
La vicepresidente firmó la convocatoria a debatir la expulsión o suspensión del senador que está preso en Paraguay, tras ser encontrado con 200 mil dólares ocultos en una mochila.
La Cámara Alta sesionaría este jueves para avanzar con esa decisión. Se espera la postura que adoptará el Frente de Todos.
Ese fue el mensaje del senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, para el Gobierno por la detención del legislador en Paraguay.
Lo aseguró el juez paraguayo Humberto Otazú. "Al tratarse de una tentativa, la expectativa de pena baja notablemente", explicó.
El legislador está acusado por tentativa de contrabando junto a su secretaria Iara Guinsel Costa.
La designación la hizo seis días después de la renuncia que presentó Iara Guinsel Costa, debido a la causa por enriquecimiento ilícito que tiene el senador.