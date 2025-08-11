Kimberley y San Lorenzo golearon en la segunda fase del Torneo Inicio Femenino
Se disputó una segunda jornada del certamen con partidos correspondientes a la Zona Campeonato y la Zona Promoción. Hubo victorias amplias y algunos encuentros postergados.
La segunda fecha de la segunda fase del Torneo Inicio de Fútbol Femenino de Mar del Plata dejó resultados destacados en ambas zonas.
En la Zona Campeonato, Kimberley superó a San José por 4 a 1 en Primera División con goles de Galera y un triplete de Calviño; el descuento fue de Chávez para las visitantes. En Quinta, las “Dragones” también ganaron 3 a 2 con tres tantos de Lasarte, mientras que Palacios y Archidiácono marcaron para San José.
Alvarado se impuso como visitante ante Quilmes por 4 a 0 en Primera gracias a los goles de Lucía Marchan (3) y Milagros Raiman. En Quinta, las “Torres” golearon 3 a 0 con tres tantos de Casa Juana.
Aldosivi y Cadetes empataron 1 a 1 en Primera con tantos de Charo Portillo (Cadetes) y Rocío Gutiérrez (Aldosivi). En Quinta, también igualaron 1 a 1: Sabrina Rossano anotó para Cadetes y Nahira Torres para el “Tiburón”.
En la Zona Promoción, San Lorenzo no tuvo piedad ante Estudiantes en Primera y ganó 19 a 0, con goles de Ana Cruz (8), Estefanía Pereyra (6), Yanina Décima (3), Brisa Villalba y Luciana López. El partido de Quinta División en este cruce fue postergado como así también el de Primera para General Urquiza y Boca.
