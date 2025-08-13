Se completó esta tarde la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol denominado “Juan Quesada” con un duelo importante por la Zona “B” donde la cima estaba en juego.

Kimberley y Círculo Deportivo se midieron en el “José Alberto Valle” poniendo en juego la posibilidad de llegar a la cima. Ambos debieron jugar recién hoy por sus compromisos en el Torneo Federal “A”.

El cotejo, a pesar de las situaciones con las que contó, terminó 0 a 0 en un resultado que dejó en lo más alto al “papero” con 11 unidades, apenas una por encima de San Isidro que quedó libre el fin de semana pasado.

El “Dragón", en tanto, tampoco se aleja de la lucha porque llegó a las 7 unidades y todavía debe un encuentro ante Argentinos del Sud, que todavía no tiene fecha definida para su desarrollo.

La incidencia más importante de la tarde gris fue la expulsión de Di Molfetta en el dueño de casa. Hubo una clara por lado donde Reyes y Neto fueron los protagonistas, porque ambos arqueros impidieron que la tarde tuviera goles.

Ahora a pensar en el próximo fin de semana donde ahora hay un puntero por zona, Deportivo Norte en la A y ahora, Círculo Deportivo en la B.