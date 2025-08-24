Kimberley cayó por 3-1 ante Deportivo Rincón en Neuquén por la sexta fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A y sigue sin sumar de a tres en el segundo semestre.

En un encuentro donde las ráfagas de viento de 57 kilómetros por hora fueron las protagonistas, la pelota estuvo más afuera del campo que dentro.

La primera clara fue para el equipo de Neuquén luego de un remate de zurda de Sánchez, que pasó por encima del travesaño. Más allá de las imprecisiones producidas por las condiciones climáticas, el “León” fue más prolijo y mereció más.

Así fue como a los 32 minutos, consiguió un penal tras una mano de Hernán Sosa en el área. Desde los 12 pasos, Facundo Miguel puso el 1-0 tras colocar la pelota en el palo izquierdo de Tomás Casas.

El inicio del complemento fue un baldazo de agua fría para el “Dragón” ya que cuando corrían 2 minutos, Jonathan Chacón puso de cabeza el 2-0 para el equipo local.

Sin embargo, eso no fue todo ya que cuando corrían 73 minutos, Rincón convirtió el tercero de la mano nuevamente de Facundo Miguel.

Cuando parecía que el local estaba para el cuarto sobre el final del partido,

el equipo de Mariano Mignini descontó tras un centro de Bruno di Bello que se cerró y se metió en el arco de Sánchez.

Con este resultado, Kimberley sigue en el fondo de la tabla con una sola unidad. El próximo fin de semana recibirá a Villa Mitre en el “José Alberto Valle”.