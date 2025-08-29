Kimberley recibe a Villa Mitre en un duelo de necesitados
El “Dragón” recibirá al conjunto bahiense mañana a partir de las 15 en busca de su primera victoria del segundo semestre.
Mañana desde las 15.00, en el José Alberto Valle, Kimberley enfrentará a Villa Mitre en el marco de la séptima fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A. El encuentro será dirigido por Franco Morón.
Será un choque clave en la Zona A, donde ambos equipos ocupan los últimos lugares de la tabla. El “Dragón” marcha último y aún no consiguió sumar de a tres en lo que va del semestre, mientras que el “Tricolor” aparece apenas un escalón por encima.
Para este encuentro, el plantel ya no contará con el arquero Tomás Casas, que fue confirmado como refuerzo del Coban Imperial, equipo de la primera división de Guatemala.
El conjunto de Mignini viene de una dura caída por 3-1 ante Deportivo Rincón y necesita comenzar a revertir la racha para salir del fondo. Por su parte, Villa Mitre llega con un poco más de aire tras haber conseguido un triunfo ajustado por 1-0 ante Argentino de Monte Maíz.
CONVOCADOS
Diego Aguayo
Santiago Reyes
Julián Fritzler
Tomás Loscalso
Facundo Rojas
Santos Bacigalupe
Hernán Sosa
Franco Mañas
Sebastián Chávez
Santiago Vásquez
Mauricio Miori
Jonathan Zárate
Rodrigo Ríos
Braian Cos
Leonardo Verón
Ever Ullúa
Áxel Pereyra
Santiago Castillo
Santiago Ávila
Ezequiel Cérica
