Mañana desde las 15.00, en el José Alberto Valle, Kimberley enfrentará a Villa Mitre en el marco de la séptima fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A. El encuentro será dirigido por Franco Morón.

Será un choque clave en la Zona A, donde ambos equipos ocupan los últimos lugares de la tabla. El “Dragón” marcha último y aún no consiguió sumar de a tres en lo que va del semestre, mientras que el “Tricolor” aparece apenas un escalón por encima.

Para este encuentro, el plantel ya no contará con el arquero Tomás Casas, que fue confirmado como refuerzo del Coban Imperial, equipo de la primera división de Guatemala.

El conjunto de Mignini viene de una dura caída por 3-1 ante Deportivo Rincón y necesita comenzar a revertir la racha para salir del fondo. Por su parte, Villa Mitre llega con un poco más de aire tras haber conseguido un triunfo ajustado por 1-0 ante Argentino de Monte Maíz.



CONVOCADOS

Diego Aguayo

Santiago Reyes

Julián Fritzler

Tomás Loscalso

Facundo Rojas

Santos Bacigalupe

Hernán Sosa

Franco Mañas

Sebastián Chávez

Santiago Vásquez

Mauricio Miori

Jonathan Zárate

Rodrigo Ríos

Braian Cos

Leonardo Verón

Ever Ullúa

Áxel Pereyra

Santiago Castillo

Santiago Ávila

Ezequiel Cérica



