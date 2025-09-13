El "Dragón" cayó por 83 a 77 ante Estudiantes en Olavarría por la quinta fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Así, el conjunto marplantese que había ganado los dos duelos jugados fuera de casa perdió esa condición.

Ads

En un duelo parejo que se terminó definiendo por, que necesitaba ganar en su casa, terminó encontrando el triunfo para seguir de cerca a los líderes del grupo.

El conjunto dirigido por Mauricio Beltramella tuvo como figura a Sebastián Masson, autor de un doble-doble con 14 puntos y 17 rebotes, dominando la pintura en ambos tableros. También se destacaron Mateo Macrini, con 18 tantos y Luciano Dilascio, goleador del equipo con 19 puntos y gran efectividad desde el perímetro (4/6 en triples). Desde la banca, Aníbal Marín aportó 16 unidades para sostener la ofensiva.

Ads

Del lado de Kimberley, los dirigidos por Mateo González Simaz repartieron mejor el goleo, con Valentín Lofrano (16 puntos, 6 asistencias), Facundo Quintana (16 y 3 recuperos) y Simón Silber (12) como cartas ofensivas. El aporte de Franco Maeso con 13 puntos y 9 rebotes fue clave para mantener el partido abierto hasta el final. Sin embargo, la baja efectividad en triples (6/33, apenas 18%) terminó siendo determinante en la derrota.

El “Bataraz” terminó imponiéndose gracias a su dominio en los rebotes (43 contra 36) y a una mejor administración de la bola en el cierre, llevándose un triunfo importante en la continuidad del torneo provincial.

Ads

El próximo fin de semana, Kimberley recibirá a Alumni con el objetivo de lograr su primer triunfo en el "Valentín Pérez".

SÍNTESIS

Estudiantes (83): Silveyra 0, Lorenzo 6, Masson 14, Piccinelli 3, Macrini 18 (FI). Framiñan 7, Dilascio 19, Marín 16, Ulloa 0, Paladino 0, Cisneros 0, San Martín 0.

DT: Mauricio Beltramella.

Ads

Kimberley (77): Silber 12, Lofrano 16, Quintana 16, Genga 1, Mayorca 9 (FI). Maeso 13, Catterino 5, Begue 2, Del Valle 3, Fernández Fiol 0, Grassi Islas 0, Daconte 0.

DT: Mateo González Simaz.

Parciales: 12-19, 41-39 y 61-56

Estadio: Maxigimnasio de Olavarría