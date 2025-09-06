Kimberley salió a la ruta para disputar su último partido en condición de visitante del nonagonal del Torneo Federal A de Fútbol. El rival será Costa Brava este domingo 7 de septiembre desde las 15.

Ads

El “Dragón” vuelve al “Nuevo Pacaembú” donde consiguió dar un paso clave para lograr el ascenso al Federal A en 2024. En este caso, y con otro panorama, los de Mariano Mignini irán por un resultado positivo que los haga empezar a cerrar esta etapa del certamen con otro semblante.

Por eso, los trabajos durante la semana se centraron en el funcionamiento del equipo para poder llegar a los playoffs de la mejor manera. Pero para lograrlo, el cuerpo técnico no podrá contar con ninguno de los dos “nueve” que venían siendo titulares. Así, Santiago Ávila se perfila para ir desde el arranque aunque el equipo no fue confirmado.

Ads

De todos modos, los 20 que partieron hacia General Pico en la mañana de este sábado son: los arqueros Diego Aguayo y Santiago Reyes; los defensores Bruno Di Bello, Julián Fritzler, Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; los volantes Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Sebastián Chávez, Jonathan Zárate, Santiago Vásquez, Leonardo Verón y Franco Mañas; y los atacantes Ever Ullúa, Braian Cos, Áxel Pereyra, Rodrigo Ríos y Santiago Ávila.

Puede interesarte

Esta penúltima fecha del nonagonal contará con arbitraje de Pablo Nuñez, acompañado por Marcelo González, Sirerol Gómez y Valentín Pompei.

Ads