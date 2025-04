En una temporada que no comenzó bien para Kimberley, viajó a Bahía Blanca con la ilusión de sumar unidades. Sin embargo, no pudo hacerlo porque perdió 2-1 ante Olimpo de Bahía Blanca en un partido que no fue bueno para los de Mignini pero mantuvo la emoción hasta el final.

Leandro Espejo en el final del primer tiempo puso en ventaja a los locales, amplió en el complemento Félix Villacorta, pero luego se fue expulsado Sebastián Fernández y con uno menos, lo tuvieron que aguantar. Los de Mar del Plata llegaron al descuento a partir del penal que ejecutó Santiago Ávila.

El encuentro comenzó parejo y muy trabado, casi sin juego para ambos porque se prestaban el balón. Lo más claro del primer cuarto de hora fue un tiro libre del local donde se perdieron las marcas y entró Fernández por detrás, pero ya estaba muy cerca de la línea final.

La respuesta del “Dragón” fue con una jugada preparada en un córner donde no pudo contener el centro Ibáñez y los marplatenses estuvieron cerca de empujarla. En la siguiente jugada, un error en la última línea le dejó la pelota a Espejo mano a mano con Tomás Casas. El arquero hizo un atajadon extraordinario y en el rebote, Murialdo no la pudo empujar por lo que el 1 se repuso.

La presión en el mediocampo había mejorado para los de Mignini y eso se reflejó en una recuperación más alta para salir rápido. Goiburu tuvo un remate lejano que fue a las manos de Ibáñez. De a poco, y con el balón parado como estrella, había situaciones como una volea de Ferreyra luego de la buena pegada de Curruhinca que se fue apenas desviado.

Parecía que cada balón parado era una complicación. Casas tuvo que sacar una pelota complicada y en el rebote Ojeda definió en el borde del área chica pero se fue por arriba del travesaño.

El dueño de casa hizo méritos para ponerse en ventaja porque ya no pudo atacar más el conjunto marplatense y logró su premio en el tercer minuto de descuento de los cuatro que había dado el árbitro. Fue con una media vuelta de Leandro Espejo que la colocó pegado al palo de Casas que esta vez no llegó. Merecidamente, Olimpo se fue en ventaja al entretiempo.

En el complemento pasaba poco realmente porque la pelota la seguía teniendo como dueño al local. Le costaba mucho atacar con peligro real al conjunto de Mar del Plata y se notaba en el desarrollo del encuentro.

Cuando el partido parecía que no tenía emociones, Lotitto metió cuatro cambios juntos y uno de ellos fue Félix Villacorta. Luego de una pérdida en la salida de Goiburu, muy cerca del arco propio, le quedó al recién ingresado que le pegó pegado al palo para el 2-0.

Desde el primer tiempo, el partido estaba muy caliente con cruces, muchas discusiones y a los 30 de la segunda parte tuvo su punto más alto. Fue expulsado Sebastián Fernández por una doble amarilla y en medio hubo empujones, tumultos varios y hasta un par de jugadores en el piso forcejeando.

Antes del final, una mano de Moiraghi en el área, le permitió a Kimberley tener una oportunidad de descontar. Santiago Ávila esta vez lo ejecutó con potencia para el descuento agónico.

Todo fue con dientes apretados, pero lo cierto es que el “Dragón” no tuvo un buen partido, generó poco de frente al arco de Ibañez y se trajo una nueva derrota en el Torneo Federal “A”.