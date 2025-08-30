Kimberley igualó 0-0 con Villa Mitre en el “José Alberto Valle” en el marco de la séptima fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A y quedó eliminado de la Zona Campeonato.

Ads

En la primera etapa, la pelota estuvo más fuera del campo que dentro, pero cuando lo estuvo, los bahienses fueron apenas superior y tuvo dos chances de gol. La primera fue a los 6 minutos con un remate ancho de Maximiliano López, y luego Cepeda estrelló la pelota en el travesaño luego de un cabezazo.

Más allá de estas jugadas, el “Dragón” cerró bien los espacios y obligó al visitante a jugar al pelotazo. La defensa del local fue prolija, sin embargo no produjo peligro en la ofensiva.

Ads

Puede interesarte

Durante el complemento, tampoco se sacaron diferencias gracias a la defensa firme de Kimberley. Sobre el final el recién ingresado Castillo fue expulsado en el equipo local, por lo que sufrió los minutos finales. Por poco, Jouglard no convirtió el gol agónico en una de las jugadas más claras de partido.

Ads

Con este resultado, y más allá de que Deportivo Rincón, que quedó libre, el “Dragón” deberá despedirse de la Zona Campeonato y deberá bajar a disputar la Zona Reválida. El próximo fin de semana visitarán a Costa Brava en la anteúltima jornada de la Segunda Fase.