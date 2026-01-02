Los encargados de encarar el mercado de pases, un trabajo en equipo entre el Presidente, los dirigentes del fútbol, el entrenador y fundamentalmente el Mánager, Juan Vuoso, pusieron manos a la obra en el momento más importante del año para ellos. El mercado de pases que, por más que sea en medio de las Fiestas, no permite relajarse.

Por eso Kimberley activó renovando a ocho jugadores y salió a buscar refuerzos en los puestos que sufrió bajas durante el 2026. Así llegaron el Pampa Báez, de regreso al arco del Dragón, los defensores Di Molfetta (otro que volvió) y Máximo Masino. Y tras el fichaje de De Gaetini, arribó un nuevo volante.

En realidad, un viejo conocido, porque Leonel Iriarte vuelve tras su préstamos a Villa Mitre de Bahía Blanca. El mediocampista ofensivo refuerza un puesto clave ya que Mignini no encontró un jugador de tal estilo después de su partida. A su vez, Kimberley sigue la misma línea a la hora de sumar fichas en su plantel: características de jugadores propicios para el modelo de juego del entrenador y gente que conoce cómo se trabaja en el club.

Entre renovaciones, incorporaciones y contratos vigentes, el plantel ya tiene a 16 futbolistas confirmados para encarar el Federal: Rodrigo Rios, Franco Mañas, Ever Ullúa, Agustín Vázquez, Diego Aguayo, Tomás Loscalso, Hernán Sosa, Jonathan Zárate, Santiago Castillo, Leonel Espinosa, Mauricio Miori, Máximo Masino, Álvaro De Gaetani, Nicolás Baéz, Mateo Di Molfetta e Iriarte.

