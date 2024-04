Kimberley enfrentará a Villa Mitre el domingo a las 11 en el “José Alberto Valle” por la quinta fecha del Federal A. El equipo de Mariano Mignini tendrá en frente al segundo de su zona y hará valer la localía para volver a la victoria.

El “Dragón” no gana desde la segunda fecha del campeonato y en sus últimos dos encuentros ha conseguido un empate y una derrota. En su último partido en condición de local, perdió 0-1 frente a Círculo Deportivo mientras que en su última presentación como visitante empató 1-1 con Santamarina. Por el momento, Mignini no planea realizar modificaciones respecto al último encuentro y podría repetir el mismo once inicial que utilizó en Tandil ya que afortunadamente no cuenta con bajas.

Del otro lado, se encontrará con un Villa Mitre escolta del puntero Germinal de Rawson. El conjunto de Bahía Blanca cosechó 9 puntos en 4 partidos luego de ganar 3 de ellos y solo ser derrotado en uno.

En el partido impartirá justicia César Antonio Ceballos proveniente de la liga de Córdoba, acompañado de Emanuel José Serale, Marcos David Guzmán y Patricio Jesús Destefano.