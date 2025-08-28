La capital ucraniana y varias ciudades del país fueron blanco este jueves de una ofensiva masiva con misiles balísticos y drones kamikaze lanzada por Rusia, que provocó la muerte de al menos 17 personas, entre ellas tres niños, y dejó una veintena de heridos.

Los bombardeos golpearon barrios residenciales, escuelas, oficinas y hasta un jardín de infantes, además de provocar incendios y cortes de electricidad en distintas regiones. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó el colapso parcial de un edificio de cinco pisos en el distrito Darnytskyi, mientras que otras zonas como Shevchenkivskyi y Solomyanskyi también sufrieron daños.

Las sirenas comenzaron a sonar cerca de las 21:30 hora local y las defensas antiaéreas actuaron de inmediato, aunque pasada la medianoche se registró una segunda andanada de ataques. Un centenar de personas buscó refugio en estaciones de metro, convertidas en improvisados albergues de emergencia.

El jefe militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, calificó la ofensiva como “un ataque masivo de la Federación Rusa” y acusó a Moscú de actuar como “un Estado terrorista”. Las autoridades ucranianas aseguraron que lograron interceptar varios proyectiles, aunque los daños en infraestructura civil fueron significativos.

El presidente Volodimir Zelensky pidió a Estados Unidos y a los aliados europeos intensificar la presión contra Moscú para forzar un alto el fuego. En paralelo, la Unión Europea denunció que uno de los misiles dañó instalaciones de su misión diplomática en Kiev y anunció nuevas sanciones.

Fuente: Infobae