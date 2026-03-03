El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio inicio al ciclo lectivo del nivel secundario en la Escuela Técnica N°6 de Avellaneda, recorrió la obra de ampliación del establecimiento y el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°59, y encabezó además la apertura del primer ciclo lectivo para aspirantes a la Policía Municipal en esa ciudad.

La actividad se desarrolló junto a la vicegobernadora Verónica Magario; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Jorge Ferraresi; y el director de la institución secundaria, Alfredo Fernández.

En ese marco, Kicillof afirmó que “estamos iniciando un nuevo período de clases en un contexto muy difícil debido a un Gobierno nacional que está destruyendo todas las capacidades del Estado: en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público”. Y agregó: “El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes la oportunidad de que tengan un futuro mejor”.

“Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas: les molestan y les cortan los presupuestos porque en su modelo de país no hay lugar para la producción nacional”, sostuvo el gobernador, y añadió que “en la provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía”.

Tras una inversión de $1.881 millones, la ampliación de la Escuela Técnica N°6 sumó 18 nuevas aulas al sector de talleres inaugurado en 2023. El establecimiento cuenta con una matrícula superior a 600 estudiantes que cursan tecnicaturas en Electromecánica, Electricidad y Administración de las Organizaciones.

En tanto, el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°59, ubicado en Villa Domínico, permite que la institución cuente con sede propia tras compartir espacio con la EES N°31. Con una inversión de $1.502 millones, dispone de dos plantas con seis aulas, laboratorio, biblioteca, comedor, patio y área de dirección.

Durante la jornada, Kicillof y Ferraresi dieron inicio al primer ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal, con una cohorte inicial de 124 cadetes que recibirán formación integral para actuar en articulación con la fuerza de seguridad provincial. Participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el secretario de Seguridad local, Alejo Chornobroff; y el decano de la UTN Avellaneda, Luis Garaventa.

“El fortalecimiento de la articulación entre fuerzas municipales y provinciales es clave para llevar tranquilidad a los barrios. Nosotros invertimos en formación, tecnología y nuevas herramientas para que los bonaerenses vivan más tranquilos”, sostuvo el gobernador.

Alonso indicó que “estamos llevando a cabo una reorganización muy importante de la seguridad porque entendemos que es imposible llevar tranquilidad a los barrios si no hay articulación entre la Provincia y los 135 intendentes bonaerenses”.