El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará del cierre de las Conferencias de Verano en Santa Clara del Mar, en un encuentro que se llevará a cabo este viernes 27 a las 17:00 en el Mirador Beach Club de Santa Clara del Mar.

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, junto al senador provincial Jorge Paredi y el delegado municipal Fabián Jacquet, recibirán al mandatario bonaerense en el marco de una jornada que busca fortalecer el vínculo entre el gobierno provincial y el distrito.

Esta actividad marcará la cuarta Conferencia de Verano encabezada por Kicillof, luego de las realizadas en Villa Gesell, San Pedro y Quequén. El ciclo permitió al gobernador recorrer distintos puntos de la costa y del interior bonaerense para mantener un contacto directo con intendentes y vecinos.

Durante estos encuentros se abordaron temáticas de interés regional, provincial y nacional, con eje en la gestión pública, el desarrollo territorial y la relación entre la Provincia y los municipios.

