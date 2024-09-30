Comenzó la ejecución de la red de agua potable en Mar Chiquita
Se construirán 5455 metros de tubería y habrá más de 330 beneficiarios del servicio, entre los cuales se encuentra el Centro de Atención Primaria de Salud, instituciones y comercios.
Se construirán 5455 metros de tubería y habrá más de 330 beneficiarios del servicio, entre los cuales se encuentra el Centro de Atención Primaria de Salud, instituciones y comercios.
"Es una obra que habíamos prometido durante la campaña y va a estar finalizada en el año 2021", dijo el intendente Paredi, durante la recorrida.
Tras recibir su primera dosis, el jefe comunal resaltó: "Estamos ante el comienzo del fin de la pandemia, es la campaña de vacunación más grande de la historia y gracias al trabajo del Gobierno Nacional y Provincial.
De la inauguración participaron Freddy Tórtora, presidente de la ASA; Rosa Blasetti, directora de la Dirección de Discapacidad; inspectores y coordinadores de las áreas de deportes, discapacidad y educación especial del municipio, entre otros.
"Desde hace meses venimos trabajando con Gustavo Arrieta y el ministro Katopodis para lograr obras viales que promuevan el crecimiento y el desarrollo de nuestra costa", dijo el jefe comunal.
Es para la adquisición de materiales deportivos y recreativos, señalética sobre los protocolos a seguir y artículos de limpieza e higiene para las actividades municipales que se llevarán adelante.
“Con el Sello Turístico Sanitario buscamos garantizar al turista y a nuestros residentes el cumplimiento de los protocolos correspondientes", señaló el intendente Jorge Paredi.
El jardín, en sus más de 400 m2, cuenta con cuatro salas, salón de usos múltiples, sala de música, sector de lectura, dirección y secretaría, preceptoría, portería, sanitario de docentes y discapacitados, cuatro grupos de sanitarios de alumnos, cocina, sala de máquina, patio descubierto y expansione
El intendente del Partido de Mar Chiquita, Jorge Paredi, se refirió a la situación epidemiológica actual, pidió "responsabilidad y conciencia social", y anunció que "llegó a su fin la obra de la Escuela Primaria N°30".
El jefe comunal de Mar Chiquita señaló al cabo que "es muy importante conformar esta mesa de trabajo para que junto al gobernador, ministros e intendentes podamos compartir las visiones y pensar unidos la temporada".
El intenente de Mar Chiquita Jorge Paredi valoró el esfuerzo del gobierno de Kicillof "por lo que apostamos a su generosidad para llevar adelante estas obras a traves del FIM", dijo.
Además se confirmaron otros tres casos en esa localidad y ahora son en total 6 los que tiene Mar Chiquita. Sigue aislado Jorge Paredi y otros funcionarios del ejecutivo.