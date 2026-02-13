El gobernador Axel Kicillof encabezó una nueva Conferencia de Verano en Quequén, partido de Necochea, donde analizó la situación turística de la provincia de Buenos Aires y anunció la construcción de una nueva Estación Transformadora, acompañado por los ministros Augusto Costa y Carlos Bianco, y el intendente Arturo Rojas.

Durante su exposición, Kicillof afirmó que “las políticas económicas del Gobierno nacional tienen ganadores y perdedores: mientras hay récords de turistas argentinos en Brasil y de ocupación en Punta del Este, están destruyendo el turismo en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”.

En ese marco, sostuvo que “cada vez hay menos turistas, estadías más cortas y menos consumo: desde que llegó Milei, 830 mil personas han dejado de veranear en nuestra provincia”. Además, remarcó: “El turismo es trabajo argentino y producción bonaerense: pueden acusarnos de lo que quieran, pero siempre nos van a encontrar del lado de los que trabajan y generan empleo en nuestro país”.

Según datos oficiales, desde el 1 de diciembre visitaron la provincia 6,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 4,7% respecto del período anterior. Esta tendencia se profundizó en los primeros días de febrero, con un descenso del 7,8% en comparación con la última temporada.

“Lo que está sucediendo no es un error de cálculo, es una consecuencia deliberada de este plan económico: desde que llegó Milei se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un empleo menos cada cuatro minutos”, expresó el gobernador, y añadió: “Estamos ante un modelo cruel, idéntico al de Martínez de Hoz y Cavallo, donde el Presidente parece festejar cada una de las 30 empresas que cierran por día”.

Durante la jornada, Kicillof anunció además la construcción de una nueva Estación Transformadora en Quequén, con una inversión de $31.000 millones, que permitirá responder a la demanda energética del puerto y de la región, promoviendo el desarrollo industrial y el crecimiento de la actividad turística y comercial.

“Ante un Estado nacional que desertó, la Provincia va a seguir acompañando a los municipios, los trabajadores, los empresarios y los emprendedores bonaerenses para construir entre todos la mejor temporada posible”, concluyó el Gobernador.